Совфед одобрил закон об уголовном наказании за неоднократную продажу вейпов детям

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о штрафах до 80 тысяч рублей за неоднократную продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для употребления продуктов, в составе которых есть никотин.
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