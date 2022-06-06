В Хабаровском крае полицейские рассказали о специфике своей работы на масштабном профориентационном мероприятии

В краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре во время проведения мероприятия «Мир профессий» представители различных подразделений городского УМВД познакомили юных жителей и гостей города с деятельностью сотрудников органов внутренних дел, рассказали о таких профессиях как полицейский-кинолог, инспектор по делам несовершеннолетних, эксперт-криминалист и сотрудник ГИБДД.
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