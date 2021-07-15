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Госсовет Китая будет курировать расследование обрушения отеля в Цзянсу

“Новости Китая” об обрушении отеля в Китае   Комитет по безопасности труда Госсовета Китая будет контролировать расследование обрушения здания в понедельник в восточнокитайской провинции Цзянсу, сообщило в среду Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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