Госсовет Китая будет курировать расследование обрушения отеля в Цзянсу

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“Новости Китая” об обрушении отеля в Китае Комитет по безопасности труда Госсовета Китая будет контролировать расследование обрушения здания в понедельник в восточнокитайской провинции Цзянсу, сообщило в среду Министерство по чрезвычайным ситуациям.