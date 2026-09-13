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Царьград

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Макаревич ошибся: Аушвиц освобождали не американцы

Макаревич ошибся: Аушвиц освобождали не американцы

Музыкант Андрей Макаревич* допустил две ошибки в публикации о Второй мировой войне. Он неверно приписал освобождение Аушвица американским войскам и ошибся с президентом США, упомянув Трумэна вместо Рузвельта.

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