Макаревич ошибся: Аушвиц освобождали не американцы

Музыкант Андрей Макаревич* допустил две ошибки в публикации о Второй мировой войне. Он неверно приписал освобождение Аушвица американским войскам и ошибся с президентом США, упомянув Трумэна вместо Рузвельта.
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