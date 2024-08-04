Измельчал нынче жулик. Еще в субботу 50 000 просил, а сегодня уже на 25 000 согласен! Скоро уже за копейки "работать" будет.
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Измельчал нынче жулик. Еще в субботу 50 000 просил, а сегодня уже на 25 000 согласен! Скоро уже за копейки "работать" будет.