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Закон, порядок, государство

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Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожил два бронетранспортера MaxxPro в бою за освобождение поселка на Южно-Донецком направлении СВО

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожил два бронетранспортера MaxxPro в бою за освобождение поселка на Южно-Донецком направлении СВО

Прямой наводкой и с закрытых позиций танкисты уничтожают вражеские огневые точки, тралами прокладывают коридоры через минные заграждения, обеспечивая наступление наших штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении СВО.

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