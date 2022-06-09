В Самарской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия с детьми в рамках акции «Внимание дети! Летние каникулы!»

В целях снижения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма по инициативе региональной ГИБДД с 20 мая по 20 июня текущего года по всей области проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!».
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