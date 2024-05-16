Владимир Ефимов: город заключил договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Тушино»

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Ефимов Владимир Владимирович.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии