ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Владимир Ефимов: город заключил договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Тушино»

Владимир Ефимов: город заключил договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Тушино»

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Ефимов Владимир Владимирович.

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