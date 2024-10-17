В Свердловской области вынесен приговор участникам оборота контрафактного алкоголя, от которого погибли 9 человек

17 октября в Свердловской области вынесли приговор девяти гражданам, среди которых три женщины, по делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, от которой погибли девять жителей разных регионов России, пишет АиФ-Урал.
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