Венгерская «рапсодия» Орбана

Как много значит:кто руководит страной!!Орбан- красавец!!!Ещё из нато надо выходить!!!

Игорь Кузнецов

Нет, из НАТО Венгрия не выйдет, это Орбан в интервью отметил - нужна политика сдерживания в Европе, а по обычным вооружениям страны НАТО превосходят Россию (не дословно, но примерно так сказал).