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Венгерская «рапсодия» Орбана

Венгерская «рапсодия» Орбана

Будапешт может начать процесс по выходу из Евросоюза? Венгерское руководство трезво оценивает ситуацию вокруг кризиса на Украине, при этом страна, которая является членом ЕС и НАТО, не боится отстаивать свои национальные интересы.

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Комментарии
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Николай Артамонов
Как много значит:кто руководит страной!!Орбан- красавец!!!Ещё из нато надо выходить!!!
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6 час.
Игорь Кузнецов
Нет, из НАТО Венгрия не выйдет, это Орбан в интервью отметил - нужна политика сдерживания в Европе, а по обычным вооружениям страны НАТО превосходят Россию (не дословно, но примерно так сказал).
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3 час.
Леонид Попивняк
....после отправки гейропой всего хлама на утилизацию в окраину вряд ли страны нато превосходят по обычным вооружениям Россию.....
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1 час.

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