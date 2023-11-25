Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе. «Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе.
В Госдуме предложили принять закон о русском народе
Комментарии
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Я
Яна
Был народ советским, стал народ российским. Народ российский, россияне. А русский это уже национальность.
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7 час.
БВ
Борис Выдрин
КАК ОТКРОВЕННО, ЦИНИЧНО И ОТКРЫТО ЗАЯВЛЕНО О БЕЗДЕЛИИ НАШИХ ДЕПУТАТОВ ГД!! Им просто нечего делать. Тогда зачем они там?
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6 час.
Федор Липин
Лучше бы приняли закон о защите россиян от мигрантов из ближнего зарубежья, они ведь распоясались не на шутку. И чем дальше, тем хуже. В этом деле учет и контроль должен быть строгий! А русские - это государствообразующая нация, это и в законе должны тоже прописать. А то, что для врагов мы все в России русские, так это даже хорошо, тем мы и сильны и пусть враги боятся 😀
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5 час.
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