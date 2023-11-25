В Госдуме предложили принять закон о русском народе

Федор Липин

Лучше бы приняли закон о защите россиян от мигрантов из ближнего зарубежья, они ведь распоясались не на шутку. И чем дальше, тем хуже. В этом деле учет и контроль должен быть строгий! А русские - это государствообразующая нация, это и в законе должны тоже прописать. А то, что для врагов мы все в России русские, так это даже хорошо, тем мы и сильны и пусть враги боятся 😀