«Барса» на 6 млн евро превысила лимит расходов. Клубу придется предоставить гарантию и вексель, чтобы избежать проблем с регистрацией Гави, Араухо и других игроков

«Барселона» не смогла произвести все необходимые сокращения расходов к 30 июня и на 6 миллионов евро вышла за очерченные рамки: клубу нужно было снизить траты со 108 до 98 млн евро, однако «Барса» смогла достичь лишь 104 млн евро, сообщает RAC1.