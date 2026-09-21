На пляже в США нашли гигантскую рыбу весом более 400 кг

На пляже в Массачусетсе обнаружили погибшую рыбу-луну весом более 900 фунтов — около 408 кг. Взрослую самку нашли у устья реки Херринг в районе Уэллфлита на полуострове Кейп-Код, сообщает New York Post.
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