Судьбоносный разговор! Нюансы и детали переговоров Трампа и Путина: мир замер в ожидании

Президент Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное перемирие с Украиной, отметив, что многие элементы финального соглашения уже согласованы, но предстоит проделать еще значительную работу.
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