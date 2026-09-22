Җырчы Рамил Закиров: «Эстрададан югалдың дигән сүзне аңлап бетермим»

Җырчы Рамил Закиров белән иҗатка планнары, яхшы әти булу серләре, яшьлек хаталары, үзен дингә якынайткан вакыйга һәм башка темаларга аралаштык.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым