Девушка запретила приходить на свадьбу сестре, которая хотела испортить ее платье

Вполне естественно, что между братьями и сестрами бывает небольшое соперничество. Но если поведение брата или сестры выходит из-под контроля, нужно устанавливать границы, не испытывая при этом чувство вины.
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