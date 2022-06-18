Попова удивилась, что причины неизвестного гепатита за рубежом ещё не установили

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при всех технологических и технических возможностях уже можно было бы выяснить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей в зарубежных странах, однако результатов нет до сих пор.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при всех технологических и технических возможностях уже можно было бы выяснить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей в зарубежных странах, однако результатов нет до сих пор.
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