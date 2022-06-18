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Попова удивилась, что причины неизвестного гепатита за рубежом ещё не установили

Попова удивилась, что причины неизвестного гепатита за рубежом ещё не установили

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при всех технологических и технических возможностях уже можно было бы выяснить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей в зарубежных странах, однако результатов нет до сих пор.

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