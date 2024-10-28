Прекрасная Элизабет Тейлор в самом расцвете — редкие фото со съемок фильма 1959 года

Эти архивные фотографии были сделаны в 1959 году на съемках фильма «Внезапно, прошлым летом». Психологическая драма по одноименной пьесе Теннесси Уильямса стала одной из лучших работ молодой Элизабет Тейлор: за нее актриса была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
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