Депутаты предложили подкорректировать Трудовой кодекс России

Депутаты Госдумы предложили уточнить понятие отпуска в Трудовом кодексе России. Как сообщает «Комсомольская правда», изменения коснутся статьи 107, текст которой, по мнению парламентариев, недостаточно однозначен и может вызывать правовые конфликты.