Депутаты предложили подкорректировать Трудовой кодекс России

Депутаты Госдумы предложили уточнить понятие отпуска в Трудовом кодексе России. Как сообщает «Комсомольская правда», изменения коснутся статьи 107, текст которой, по мнению парламентариев, недостаточно однозначен и может вызывать правовые конфликты.
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