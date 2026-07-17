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РБК СТИЛЬ

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Навстречу «Одиссее» Нолана: 6 взглядов на античность в кино и литературе

Навстречу «Одиссее» Нолана: 6 взглядов на античность в кино и литературе

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» После колоссального успеха «Оппенгеймера» — долгожданная победа на «Оскаре» и почти $1 млрд в прокате, заработанных на разговорной биографической драме, — перед Кристофером Ноланом лежал весь мир.

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