Навстречу «Одиссее» Нолана: 6 взглядов на античность в кино и литературе

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» После колоссального успеха «Оппенгеймера» — долгожданная победа на «Оскаре» и почти $1 млрд в прокате, заработанных на разговорной биографической драме, — перед Кристофером Ноланом лежал весь мир.