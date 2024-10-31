«Вину признаете?» «Нет, не признаю». В Петербурге задержан гендиректор крупной строительной компании по делу мошенничестве с деньгами клиентов на сумму в 61 млн рублей.
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«Вину признаете?» «Нет, не признаю». В Петербурге задержан гендиректор крупной строительной компании по делу мошенничестве с деньгами клиентов на сумму в 61 млн рублей.