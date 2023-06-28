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Юных рязанцев приглашают на фестиваль дворовых игр

Юных рязанцев приглашают на фестиваль дворовых игр

В Лесопарке 30 июня в 17 часов пройдёт фестиваль дворовых игр «Выходи гулять». Юные рязанцы и их родители смогут не только весело провести время всей семьёй, но и заработать жетоны, которые можно обменять на призы от партнёров и друзей Лесопарка.

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