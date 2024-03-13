В Грузии пригрозили расследованием конфликта 2008 года, если помилуют Саакашвили

Депутаты политической группы "Сила народа" в грузинском парламенте пригрозили начать расследование конфликта 2008 года в Южной Осетии и вскрыть возможную вину бывшего главы государства Михаила Саакашвили в случае, если действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили примет решение о помиловании Саакашвили.