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В Грузии пригрозили расследованием конфликта 2008 года, если помилуют Саакашвили

В Грузии пригрозили расследованием конфликта 2008 года, если помилуют Саакашвили

Депутаты политической группы "Сила народа" в грузинском парламенте пригрозили начать расследование конфликта 2008 года в Южной Осетии и вскрыть возможную вину бывшего главы государства Михаила Саакашвили в случае, если действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили примет решение о помиловании Саакашвили.

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