Макс Ферстаппен: Гонка получилась сумасшедшей

Макс Ферстаппен: Гонка получилась сумасшедшейGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен назвал Гран При Бахрейна в Малайзии очень насыщенным и отдельно отметил первый успех Red Bull с собственной силовой установкой.