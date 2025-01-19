Житель Рыбинска продал знакомому в рассрочку чужой автомобиль

Жителю Рыбинска грозит наказание за мошенничество и присвоение чужого имущества. Заявление в полицию на мужчину подал его работодатель, директор по грузоперевозкам, который понял, что может остаться без одной из своих машин.
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