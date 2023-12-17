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Морган о Райсе: «Игрок матча, недели, месяца, сезона. Не помню, чтобы кто-то был столь же великолепен в «Арсенале» с первого дня»

Морган о Райсе: «Игрок матча, недели, месяца, сезона. Не помню, чтобы кто-то был столь же великолепен в «Арсенале» с первого дня»

Журналист и телеведущий, болеющий за «Арсенал», прокомментировал признание Райса лучшим игроком матча с «Брайтоном» (2:0).

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