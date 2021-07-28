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Лайне принял контрактное предложение «Коламбуса» – 1 год и 7,5 млн долларов

Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне принял квалификационное предложение клуба.  Таким образом, 23-летний финн подпишет с «Блю Джекетс» контракт на 1 год с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

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