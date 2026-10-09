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Тульские новости

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В соседней с Тулой Калуге после атаки БПЛА поврежден дата-центр «Яндекс»

В соседней с Тулой Калуге после атаки БПЛА поврежден дата-центр «Яндекс»

Ранее дроны атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области, теперь повреждён объект в Калуге, часть сервиса может работать с перебоями.

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