США нарушили одно условие России и теперь начался "ужасный натиск": Экс-советник президента не побоялся сказать правду в эфире

Eduard

Всем плевать на потери Украины,потому что они не американцы,не англичане.Западу на наемников тоже плевать,они воюют за деньги! Я не понимаю украинцев,им на ум не приходит свергнуть продажного Зеленского? Януковича за жалкие шапки скинули которые тот якобы в молодости срывалда тут нацию истребляют и никакого Майдана!