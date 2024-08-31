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США нарушили одно условие России и теперь начался "ужасный натиск": Экс-советник президента не побоялся сказать правду в эфире

США нарушили одно условие России и теперь начался "ужасный натиск": Экс-советник президента не побоялся сказать правду в эфире

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону не побоялся сказать правду о конфликте на на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Всем плевать на потери Украины,потому что они не американцы,не англичане.Западу на наемников тоже плевать,они воюют за деньги! Я не понимаю украинцев,им на ум не приходит свергнуть продажного Зеленского? Януковича за жалкие шапки скинули которые тот якобы в молодости срывалда тут нацию истребляют и никакого Майдана!
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11 час.
Eduard
Точно!
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11 час.
Игорь Васиков
Пока в США незаполыхает, толку не будет. Ковбои уважают только силу!
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8 час.

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