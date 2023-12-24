Рассказываем, какую погоду принесет циклон "Золтан" в Санкт-Петербург.В ближайшее воскресенье в Санкт-Петербурге ожидается изменение погоды, на что обратил внимание ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале "Погода от шефа".