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За рулем

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Продажи машин глобальных брендов взлетели в РФ: самые популярные модели

Продажи машин глобальных брендов взлетели в РФ: самые популярные модели

За январь – сентябрь 2026 года в России продали почти 136 тыс. новых легковых автомобилей глобальных марок, исключая китайские, российские и белорусские бренды.

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