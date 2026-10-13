Продажи машин глобальных брендов взлетели в РФ: самые популярные модели

За январь – сентябрь 2026 года в России продали почти 136 тыс. новых легковых автомобилей глобальных марок, исключая китайские, российские и белорусские бренды.
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