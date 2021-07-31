Что может рассказать геном человека? Слушайте лекцию с фестиваля Science Bar Hopping — о наследственности, генетических тестах и мутациях

Подкаст Science Bar Hopping — это проект «Бумаги» и группы РОСНАНО. В нем мы разговариваем с учеными об искусственном интеллекте и «Черном зеркале», старении и иммунитете, диетах и экологии.
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