Небывалый ажиотаж. На Алтае так активно прививаются от гриппа, что не хватает вакцины

Тем, кто хочет вакцинироваться, придется подождать поставки: препарата в поликлиниках почти не осталось В поликлиниках Алтайского края осталось очень мало запасов вакцины от гриппа, а в некоторых медучреждениях ее нет совсем.
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