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Газета.ру

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Интернет-пользователи раскритиковали танец дочери Тимати из-за отсутствия эмоций

Интернет-пользователи раскритиковали танец дочери Тимати из-за отсутствия эмоций

Дочь рэпера Тимати Алиса подверглась критике в Instagram после публикации видео с танцем. В ролике 12-летняя Алиса исполнила популярный танцевальный тренд, но некоторые пользователи посчитали, что ей не хватает эмоций и естественности.

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