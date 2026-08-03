Интернет-пользователи раскритиковали танец дочери Тимати из-за отсутствия эмоций

Дочь рэпера Тимати Алиса подверглась критике в Instagram после публикации видео с танцем. В ролике 12-летняя Алиса исполнила популярный танцевальный тренд, но некоторые пользователи посчитали, что ей не хватает эмоций и естественности.
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