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Астраханцы много тратят на еду

Астраханцы много тратят на еду

И дело здесь не в отменном аппетите, хотя на него не жалуемся. По данным Росстата (самые свежие цифры - за 2022 год), в среднем каждая российская семья тратит на продукты питания 35,7% всех своих доходов.

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