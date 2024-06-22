Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС США уничтожили три надводных беспилотника хуситов в Красном море

ВС США уничтожили три надводных беспилотника хуситов в Красном море

Американские вооруженные силы сообщили об уничтожении в Красном море трех надводных беспилотников йеменских повстанцев-шиитов движения «Ансар Алла».

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