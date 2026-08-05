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«Понты дороже денег»: Юрий Лоза раскритиковал шоу Димы Билана и поступление дочери Юлии Пересильд

«Понты дороже денег»: Юрий Лоза раскритиковал шоу Димы Билана и поступление дочери Юлии Пересильд

Музыкант Юрий Лоза в очередной раз высказался о проблемах отечественного шоу-бизнеса. На этот раз артист раскритиковал организацию московского концерта Димы Билана и зачисление 17-летней Анны Пересильд в киношколу.

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