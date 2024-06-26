Чем российские гороскопы отличаются от иностранных?

Звездочеты и астрологи по всему миру веками изучают влияние небесных тел на жизнь человека. Однако, несмотря на общую цель – предсказать судьбу и дать людям ориентиры, существуют значительные различия между российскими и иностранными гороскопами.
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