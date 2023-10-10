Bloomberg: ХАМАС отправил Pax Americana в учебники истории

Специалист в сфере политологии Хал Брэндс указал на тот факт, что атакующий манёвр ХАМАС, целью которого оказалась израильская территория, оказался крайне ярким подтверждением того, что Pax Americana близиться к концу.
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