Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в Московской области увеличилась с 67,2% в 2025 году до 87,8% в 2026-м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян попрощалс...
- АС «Выходит, мы воев...
- АС Миллиард в тайник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым