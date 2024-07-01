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Закон и Порядок

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Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?

Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?

Событие, происшедшее на Петербургском международном юридическом форуме, изрядно всколыхнуло общественность, но если очень многих больше взволновало несколько иное именование Госдумы председателем СК РФ Бастрыкиным, то мы этот момент опустим и уделим внимание более насущным вещам.

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