«Отважные» приступили к штурму Запорожья, войдя в него с востока (КАРТА)

На Покровском направлении подразделения группировки войск «Центр» продвинулись из н. п. Серебряное (Срибное) в восточную часть села Запорожье на глубину более 500 метров, приблидаясь из ДНР к Днепропетровской области.
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