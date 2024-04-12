Виктор Мараховский: "Деньги на строительство летней эстрады в Бранештах разворовали"  

Летняя эстрада в селе Бранешты не заработала, хотя на её строительство, как выяснилось, ещё два года назад была переведена вся сумма – не 2,5 млн, а 2,8 млн леев, и, оказывается, были подписаны акты о выполнении работ.
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