Профсоюз игроков НБА протестует против того, что «Орландо» пожертвовал деньги на кампанию республиканца Рона Десантиса

Профсоюз игроков НБА в четверг заявил, что пожертвование в размере 50 тысяч долларов, сделанное «Орландо» в поддержку президентской кампании губернатора Флориды Рона Десантиса, «вызвало тревогу, учитывая недавние комментарии и политику его бенефициара».