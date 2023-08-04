Профсоюз игроков НБА протестует против того, что «Орландо» пожертвовал деньги на кампанию республиканца Рона Десантиса

Профсоюз игроков НБА в четверг заявил, что пожертвование в размере 50 тысяч долларов, сделанное «Орландо» в поддержку президентской кампании губернатора Флориды Рона Десантиса, «вызвало тревогу, учитывая недавние комментарии и политику его бенефициара».
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