РЭО призвал бренды не запускать воздушные шары в небо

Российский экологический оператор направил письмо к Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) с рекомендацией не запускать шары во время маркетинговых акций, чтобы не загрязнять окружающую среду.
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