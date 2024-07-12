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РЭО призвал бренды не запускать воздушные шары в небо

РЭО призвал бренды не запускать воздушные шары в небо

Российский экологический оператор направил письмо к Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) с рекомендацией не запускать шары во время маркетинговых акций, чтобы не загрязнять окружающую среду.

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