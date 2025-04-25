По Млечному Пути несется мощная мертвая звезда, и никто не знает, откуда — открытие

«Звездный снаряд»: необычный магнетар удивляет своей сверхзвуковой скоростью и тайной происхождения. Астрономы обнаружили невероятно мощную «звезду-зомби», стремительно мчащуюся сквозь Млечный Путь со скоростью более 177 000 км/ч.
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