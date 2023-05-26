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Депутат от ЛДПР Диденко: никакого украинского языка быть не должно

Депутат от ЛДПР Диденко: никакого украинского языка быть не должно

Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) на конференции по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы в соответствие с законодательством России заявил, что «никакого украинского языка быть не должно».

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