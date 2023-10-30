Майк Тайсон заявил, что Нганну превзошёл его ожидания в бою с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон прокомментировал результат боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
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