В ЦБ хотят упростить получение россиянами кешбэка

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что ЦБ прорабатывает технологию единого QR-кода, который будет востребован людьми, путающимися сегодня при оплате товаров и услуг, так как у каждого банка существуют свои стандарты.
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