?Инженеры общевойсковой армии ВВО в Забайкалье в ходе учения развернули станции для добычи и очистки воды

На одном из этапов учения специалисты инженерных войск оборудовали пункт добычи и очистки воды, а также выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10.
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